Esonero Pioli, il tecnico torna in discussione! Cosa succede dopo il pareggio col Sassuolo

Esonero Pioli, il tecnico torna in discussione! Cosa succede dopo il pareggio di ieri pomeriggio col Sassuolo

Arrivano importanti aggiornamenti per quanto riguarda il futuro di Stefano Pioli, legato al Milan da un contratto fino al 30 giugno 2025 ma tutt’altro che sicuro di rimanere alla guida del Diavolo.

Secondo quanto riportato Tuttomercatoweb, gli ultimi risultati hanno rimesso in dubbio la sua posizione. Anche il pareggio con il Sassuolo non ha regalato sorrisi in tal senso: sarà cruciale la sfida contro la Roma giovedì.