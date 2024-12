Esonero Fonseca, il retroscena: messaggio commovente alla squadra. Le ultimissime notizie sul mondo della squadra rossonera

Paulo Fonseca, dopo il pareggio casalingo contro la Roma per 1-1, è stato sollevato dal ruolo di allenatore del Milan. L’ormai ex tecnico rossonero, come riportato da La Gazzetta dello Sport, ieri si è presentato a Milanello per salutare tutti.

Nelle sue parole c’era grande commozione, dettata dal fatto che non si erano raggiunti i risultati sperati. Si è inoltre detto orgoglioso di aver allenato un club come il Milan.