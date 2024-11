Esonero Fonseca, l’ultima indiscrezione spiazza i tifosi rossoneri: confronto dopo Milan Juve, gli aggiornamenti sul portoghese

Esonero Fonseca, alla fine di Milan-Juve c’è stato un confronto tra tutti i dirigenti dell’area tecnica rossonera: al momento fiducia confermata

Come riferito dalla Gazzetta dello Sport, in casa Milan la posizione di Paulo Fonseca appare comunque tranquilla nonostante il bruttissimo 0-0 ottenuto ieri a San Siro contro la Juve e una classifica in Serie A sempre più deficitaria.

Nonostante lo scoramento e la preoccupazione, i dirigenti rossoneri, da Ibrahimovic a Furlani, hanno avuto un confronto dopo la partita confermando il portoghese che sarà dunque regolarmente in panchina nelle prossime sfida contro Slovan Bratislava ed Empoli.