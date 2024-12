Esonero Fonseca, Pellegatti spiazza i tifosi: «Dalla società ho saputo una cosa precisa! Top allenatore? C'è n'è uno che verrebbe di corsa ma...»

Esonero Fonseca, Carlo Pellegatti, noto giornalista, ha fatto il punto sul futuro del tecnico portoghese: clamorosa rivelazione

Intervenuto sul proprio canale Youtube, Carlo Pellegatti, noto giornalista, ha parlato così della posizione di Fonseca in casa Milan:

PAROLE – «Rimane Fonseca, la società non cambierà mai. Ma se mi permettete, c’è solo un allenatore che potrebbe ridare morale all’ambiente, scuotere i giocatori. Ed è chiaro che è Allegri. Verrebbe con grande entusiasmo, verrebbe domani. Il Milan non ne vuole nemmeno sapere. Spero che i dirigenti e la società parli con Fonseca. L’hanno voluto perché domini, ma non posso io mettere questo (il fiocco rosa, ndr) e poi fare delle figuracce nel mio entusiasmo giovanile. Nel mio entusiasmo giovanile».