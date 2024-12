Esonero Fonseca, fissata la deadline: il tecnico ha tre partite per tenersi il Milan! Clamoroso scenario all’orizzonte

Esonero Fonseca, è stata fissata la deadline per il tecnico: Verona, Roma e Supercoppa Italiana decisive per il futuro del portoghese

Come riferito dalla Gazzetta dello Sport, e in particolare dal giornalista Luca Bianchin, il Milan ha fissato una precisa deadline per il futuro di Paulo Fonseca:

PAROLE – «Le tre partite del destino di Fonseca: tra Verona e Riad, si gioca il futuro 3 appuntamenti in 2 settimane. Stasera a Verona. Il 29 dicembre contro la Roma. Il 3 gennaio semifinale di Supercoppa contro la Juve. Fonseca ha bisogno di risultati per tenersi la panchina. Il club non si è mosso concretamente con altri allenatori ma la classifica, è chiaro, ora è pesante. Il Milan è a 14 punti dal primo posto e a 8 punti dal quinto, che potrebbe qualificare alla Champions. Ottavo posto».