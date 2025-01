Esonero Fonseca, Sacchi sorprende: «Il Milan ha fatto male a prenderlo. Vi spiego perchè»

Esonero Fonseca, Arrigo Sacchi, leggenda rossonera, ha commentato la decisione del Milan di cambiare il tecnico portoghese

Dalle colonne della Gazzetta dello Sport, Arrigo Sacchi ha parlato così dell’esonero di Fonseca in casa Milan:

PAROLE – «Dal Milan si pretende sempre il massimo, l’ambiente fibrilla, vuole risultati, lui non ha tempo per preparare la squadra e così rischia di andare allo sbaraglio. Però credo che, dato il carattere, possa riuscire a farcela. A una condizione precisa: i dirigenti devono supportarlo in tutto e per tutto. Non mi stancherò mai di spiegare che i successi partono dalla società, dalla sua organizzazione, dalla sua visione e dalla sua storia. Nello specifico mi pare di poter dire che il Milan ha sbagliato quando ha preso Fonseca: veniva da esperienze non esaltanti, non c’era la massima fiducia nei suoi confronti. E i guai, a valanga, sono arrivati».