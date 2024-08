Esonero Fonseca, l’INDISCREZIONE è una SENTENZA sul futuro del tecnico! Sostituto già SONDATO, la MOSSA di Ibrahimovic

Esonero Fonseca, l’indiscrezione sul futuro del tecnico è una sentenza: Allegri già contattato, la mossa di Ibrahimovic

Come riferito da Tuttosport, l’idea Allegri in casa Milan potrebbe presto riprendere piede dopo i sondaggi della scorsa primavera. Tutti i dettagli sulla possibile svolta in panchina:

PAROLE – «Allegri era stato probabilmente sondato in primavera e oggi non avrebbe problemi ad accettare il ritorno al Milan. Anzi, per indole preferirebbe una soluzione milanese a una all’estero o in altre parti d’Italia. Ibra lo conosce, è stato allenato da lui».