Esonero Fonseca, arriva la COMUNICAZIONE che cambia TUTTO! Mossa di Furlani, la piega è INASPETTATA

Esonero Fonseca, arriva la comunicazione al tecnico che cambia tutto: prossime tre partite non decisive per il futuro

Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, c’è un’importante svolta in casa Milan per quanto riguarda il futuro di Paulo Fonseca, chiamato questa sera ad una risposta convincente contro il Venezia dopo i soli due punti conquistati nelle prime tre partite di Serie A.

La società ha fatto sapere al tecnico che le prossime tre gare, quelle contro Venezia, Liverpool e Inter, non saranno assolutamente decisive per il futuro del portoghese. Tutti si aspettano una svolta ma il futuro di Fonseca, almeno a breve termine, non è in discussione.