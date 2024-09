Esonero Fonseca, l’indiscrezione SPIAZZA i tifosi! COMUNICAZIONE del club e tecnico AVVISATO: cosa succede

Esonero Fonseca, l’indiscrezione spiazza i tifosi! Portoghese confermato in panchina: la società è al suo fianco

Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, il Milan, dopo il pareggio per 2-2 contro la Lazio all’Olimpico e i soli 2 punti conquistati in 3 partite di campionato, si è schierato con forza dalla parte di Paulo Fonseca.

Il club rossonero si aspetta una svolta già dalla prima partita dopo la sosta contro il Venezia e poi in quelle successive contro Liverpool e Inter ma sa che all’ex Roma serve tempo per inculcare i nuovi principi di gioco. Nessuna fretta dunque o presa di posizione diversa dalla conferma: al momento Fonseca può lavorare tranquillo.