Esonero Fonseca, Bistrusso SHOCK a CagliariNews24: «Il Milan CAMBIERÀ presto ALLENATORE». Ecco cosa sta succedendo

Parole shock quelle del giornalista e allenatore Maurizio Bistrusso sulla situazione Fonseca al Milan

Il giornalista e allenatore di calcio Maurizio Bistrusso ha parlato in esclusiva ai microfoni di CagliariNews24 delle squadre di Serie A, dicendo la sua anche sul Milan e sulla difficile situazione in panchina.

LE SUE PAROLE –«Indubbiamente tra le favorite c’è sempre l’Inter che ha un organico di spessore e ha cambiato poco e bene con giocatori che conoscono il campionato italiano. Poi c’è la Juventus con Giuntoli che ha costruito una squadra a misura di Motta. Poi vedo Napoli e Roma nella seconda griglia con l’Atalanta che dimostrerà presto il suo valore».

SUL MILAN – «Il Milan cambierà presto allenatore e dipenderà molto da chi arriverà. Fiorentina, Bologna,Torino e Lazio, con una sorpresa che potrebbe essere il Parma, saranno subito dietro. In basso entrato tutte le altre col Genoa in difficoltà e il Monza ai margini e tutte le altre nella seconda parte della classifica. Venezia, Como e Lecce hanno qualcosa in meno rispetto a Verona, Udinese. Il Cagliari deve trovare una sua identità e una fisionomia di squadra. Deve sfruttare le potenzialità dei suoi uomini migliori e ottimizzare le risorse. Per ora è complicato dare dei giudizi».

SULLA NAZIONALE – «Spalletti non è un allenatore da nazionale e si era affidato ai giocatori dell’Inter che erano bolliti. Poi ha esagerato ad affidarsi ad esordienti come Fagioli e ha sbagliato l’approccio. Deve restituire fiducia ed entusiasmo e creare una squadra. In Italia occorre puntare sui giovani che hanno voglia di emergere e non hanno la pancia piena. È evidente che ci sono carenze strutturali soprattutto in attacco. I nostri ragazzi trovano pochi spazi nelle grandi squadre ricche di stranieri. Dovrà essere bravo ed abile ad affidarsi a quelli che hanno qualità e dovrà dare un gioco»

L’INTERVISTA INTEGRALE DI BISTRUSSO A CAGLIARINEWS24