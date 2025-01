Esonero Fonseca, Ancelotti: «Ci sono tanti motivi, quando non si trova continuità…». Le ultimissime notizie sulla squadra rossonera

Carlo Ancelotti, a Radio Anch’io Sport, ha commentato l’esonero di Paulo Fonseca al Milan. Di seguito le parole dell’ex allenatore rossonero.

LE PAROLE – «Quando non si trova la continuità ci sono tanti motivi: allenatore nuovo, nuovi acquisti, necessità di avere tempo di adattare tutte le novità. Purtroppo, l’adattamento va in linea con i risultati, soprattutto in una società grande come il Milan».