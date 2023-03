Esonero Conte, svelato il motivo alla base dell’allontanamento

Il clima ormai pessimo tra il tecnico e i calciatori del Tottenham ha portato all’inevitabile esonero di Antonio Conte

Secondo quanto riportato da The Athletic, tra Antonio Conte e il Tottenham si era arrivati ad una situazione ormai irreparabile, anche per via dei metodi duri del tecnico, che inizialmente erano invece piaciuti alla dirigenza.

Un retroscena riporta anche di come il tecnico avesse vietato alcuni cibi ai componenti della rosa della squadra inglese: una situazione ormai insostenibile