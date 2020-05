Thomas Berthold ha parlato in esclusiva a Milan News 24 svelando alcune curiosità riguardanti la passione di Rangnick per l’Italia

Intervistato in esclusiva da Milan News 24, Thomas Berthold ex campione del mondo con la Germania nel ’90 ed ex calciatore di Ralf Rangnick, ha così svelato alcuni aspetti importanti riguardanti l’abilità di adattamento del tecnico tedesco:

«Rangnick è una persona intelligente ed educata. Imparara la lingua velocemente e per lui ambientarsi in Italia sarà un piacere e non un dovere. Ha dimostrato già all’Hoffenheim e dopo al Lipsia di saper scegliere I giocatori gusti senza spendere una follia. Credo inoltre che il ruolo di allenatore sia più nelle sue corde piuttosto che quello di dirigente».