Eranio dice la sua sul Milan: «Squadra competitiva per lo scudetto. Rinvio? Con il Napoli mancheranno loro due»

Le parole rilasciate ai microfoni di radiokisskissnapoli.it dall’ex calciatore rossonero Stefano Eranio riguardo il presente che si vive in casa Milan dopo il rinvio di Bologna e alla vigilia del Napoli.

PAROLE – «Il Milan ha allestito una squadra competitiva e sono convinto che lotterà fino alla fine per lo scudetto. Ho qualche dubbio sul cammino della squadra di Fonseca in Europa non so se riuscirà a continuare su questa linea grande qualità, il calendario è impegnativo e sono l’allenatore è nuovo. La questione rinvio chi avvantaggia? A San Siro penso che il Napoli avrà un vantaggio, vero che i rossoneri hanno qualche giorno in più di riposo perché non hanno giocato a Bologna e saranno più freschi, ma se togli la qualità di Reijnders e Theo Hernandez conterà per gli equilibri del match. Alla fine credo che ci sarà un piccolo vantaggio per il Napoli perché mancano due giocatori fondamentali al Milan».