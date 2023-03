Eranio su Ibrahimovic: «Ha 41 anni, ecco cosa può dare al Milan». Le parole dell’ex calciatore rossonero sull’attaccante svedese

Stefano Eranio ha parlato ai microfoni di TMW di Zlatan Ibrahimovic. Ecco le parole dell’ex calciatore rossonero:

«Ha 41 anni, non si può pensare che sia quello di sempre. È un uomo importante per lo spogliatoio e lo può essere anche in campionato, ma negli ultimi 15-20 minuti, quando la partita è meno intensa e può dire la sua. Non ci si può aspettare che prenda in mano la squadra».