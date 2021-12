Palle inattive Milan: la statistica sui calci di punizione

Contro l’Empoli, Florenzi ha trovato il primo gol in rossonero su calcio di punizione, un tipo di soluzione che sta diventando un fattore

I rossoneri hanno segnato quattro gol da punizione diretta in questa Serie A: era dalla stagione 2013/14 (cinque) che non ne realizzavano così tanti in un singolo campionato.