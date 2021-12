Empoli Milan: Ibra out, tocca a Giroud. Il francese è a caccia del...

Empoli Milan: questa sera i rossoneri sfidano i toscani nel match valido per la 19esima giornata di Serie A. Pioli non può contare su Ibra…

Empoli Milan: questa sera i rossoneri sfidano i toscani nel match valido per la 19esima giornata di Serie A. Pioli non può contare su Ibra, out per un problema al ginocchio.

Il tecnico rossonero si affida a Olivier Giroud, che non ha mai segnato un gol fuori dalle mura amiche. Il Diavolo è a caccia di riscatto dopo la sconfitta casalinga contro il Napoli. Lo riporta l’edizione della Gazzetta dello Sport in edicola questa mattina.