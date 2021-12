Empoli Milan: Bajrami pareggia ma Maignan è impreciso. Il gol

Empoli Milan: Bajrami pareggia ma Maignan è impreciso. Il portiere poteva forse fare qualcosa in più sul tiro. Ecco il gol

Empoli Milan torna in equilibrio grazie al bel gol siglato da Bajrami, che pareggia il momentaneo vantaggio di Franck Kessié. Tuttavia, oltre alle colpe della difesa rossonera, anche Maignan non è sembrato eccelso.

Da un traversone respinto male da Kessié, infatti, il giocatore dell’Empoli ha trovato un mancino velenoso sul secondo palo che ha beffato il portiere francese. La sensazione è che Maignan avesse la piena visuale sul pallone ma non è riuscito ad intervenire nel modo corretto. Bisogna dire, però, che quel tiro pieno di rimbalzi non è mai semplice per un portiere.