Emerson Royal Milan: ormai è VICINISSIMO a trasferirsi a Milanello! CIFRE e dettagli della (quasi) fumata bianca

Emerson Royal Milan: ormai è vicinissimo a trasferirsi a Milanello! Tutte le cifre e i dettagli del passaggio del terzino

Come riferito da Sky Sport, il Milan è vicino alla chiusura della trattativa per Emerson Royal, terzino destro brasiliano che ha spinto per trasferirsi in rossonero.

Proseguono i contatti con il Tottenham, il Diavolo è ormai vicinissimo a concludere la trattativa. Operazione da 14-15 milioni di euro più bonus.