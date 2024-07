Emerson Royal Milan, la scelta A SORPRESA del Tottenham per l’amichevole in Corea del Sud: il brasiliano titolare?

Emerson Royal Milan, la scelta A SORPRESA del Tottenham per l’amichevole in Corea del Sud col K-League Stars: il brasiliano titolare?

Emerson Royal è uno dei nomi più caldi del calciomercato Milan. Tuttavia la trattativa tra rossoneri e Tottenham sta vivendo un paradosso: nonostante le due parti siano ora davvero vicine all’intesa economica per la fumata bianca, gli Spurs, attualmente impegnati in un’amichevole in Corea del Sud contro la K-League Stars, lo hanno addirittura schierato da titolare.

Match che attualmente è al secondo tempo, con la prima frazione di gioco terminata sul 3 a 0 per gli inglesi. Il brasiliano, inoltre, non è stato schierato nel suo classico ruolo da terzino destro, ma da difensore centrale.