Slovan Milan, Emerson Royal assente in campo nella rifinitura di Champions League: ecco spiegato il motivo. Il brasiliano resta in dubbio

Come appreso dalla nostra redazione, Emerson Royal è assente in camp nella rifinitura in vista della sfida del Milan in trasferta contro lo Slovan Bratislava. Il terzino brasiliano ha accusato un dolore alla caviglia dopo la Juve

La sua convocazione resta in dubbio, eppure il giocatore potrebbe essere ugualmente convocato e potrebbe partire con il resto dei compagni e di Paulo Fonseca..