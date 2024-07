Emerson Royal Milan, PROSEGUE non senza difficoltà la trattativa col Tottenham: la DISTANZA è ancora ampia! Le ultime sul terzino

L’obiettivo numero uno per il calciomercato Milan, ancora alla ricerca di un nuovo terzino destro da regalare al neo tecnico Paulo Fonseca, è Emerson Royal. La trattativa per il brasiliano prosegue, ma resta una certa distanza tra domanda e offerta col Tottenham: questo il punto della situazione fatto da Sky Sport.

IL PUNTO – «Per il terzino si sta lavorando per Emerson Royal ma la distanza è davvero ampia per il momento con il Tottenham, la trattativa per l’eventuale acquisto del brasiliano non sarà brevissima».