Emerson Royal Milan, con l’Empoli è la sua miglior partita: «Partecipa a 2 gol e concede poco, bravo». Voto e giudizio del terzino

Emerson Royal è stato tra i protagonisti della vittoria del Milan contro l’Empoli, disputando forse la sua miglior partita da quando è arrivato in estate a Milano. La Gazzetta dello Sport lo ha premiato con un voto di 7 in pagella.

IL GIUDIZIO – Royal no, non esageriamo. Ma bravo si. Partecipa attivamente ai primi 2 gol, spinge tanto e concede poco in fase difensiva