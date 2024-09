Emerson Royal Milan, tocca ancora a LUI col Lecce? La DECISIONE di Fonseca non AMMETTE repliche

Emerson Royal-Milan, tocca ancora a lui contro il Lecce questa sera? Paulo Fonseca non cambia idea: tutti i dettagli

Come riferito dalla Gazzetta dello Sport, Paulo Fonseca, tecnico del Milan, non cambia idea in vista della sfida di questa sera contro il Lecce a San Siro.

Come terzino destro verrà confermato Emerson Royal come nel derby di domenica sera. Con Calabria ancora out per infortunio, il tecnico vuole dare stabilità alla squadra e proprio per questo non cambierà il terzino brasiliano, apparso peraltro in crescita.