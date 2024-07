Emerson Royal Milan è questione di giorni: oggi nuovo round di TRATTATIVE. Tutte le NOVITÀ sul terzino brasiliano

Arrivano importanti aggiornamenti per quanto riguarda il futuro di Emerson Royal, il terzino che il calciomercato Milan ha individuato come rinforzo ideale per la propria fascia destra.

Come riportato da Fabrizio Romano questa potrebbe essere la settimana giusta per completare l’operazione con il Tottenham. Nella giornata di oggi ci sarà un nuovo round di trattative con il Diavolo che è fiducioso di ottenere il via libera definitivo dagli Spurs.