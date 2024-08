Emerson Royal Milan: il RETROSCENA sull’accelerata rossonera, l’INTRECCIO con Florenzi

Emerson Royal è pronto a diventare un nuovo giocatore del Milan. Il retroscena dell’accelerata dei rossoneri

Il Milan chiude il terzo colpo in entrata del suo mercato estivo. Dopo Alvaro Morata e Strahinja Pavlovic, il club rossonero ha definito l’acquisto a titolo definitivo dal Tottenham dell’esterno destro classe ‘99 Emerson Royal.

Come riportato da Calciomercato.com Emerson Royal ha rinunciato a diverse proposte, tra cui alcune molto ricche arrivate dall’Arabia Saudita, per dire sì al Milan, che ne aveva fatto da parecchie settimane la sua prima scelta per rinforzare la fascia destra del reparto difensivo. Un’operazione che Moncada e Furlani avevano impostato quando ancora Florenzi figurava regolarmente tra le opzioni alternative a Calabria (e all’occorrenza Kalulu e Saelemaekers), prima del grave infortunio al ginocchio subito nell’amichevole col Manchester City negli Stati Uniti. Un incidente che manterrà ai box per diversi mesi il giocatore romano e che ha indotto la società rossonera ad accelerare col Tottenham per arrivare alla definizione per Emerson Royal.