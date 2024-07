Emerson Royal Milan: nuovi CONTATTI tra le parti, affare VICINO ma non al traguardo! I DETTAGLI

Il Milan prosegue i contatti con il Tottenham per arrivare a Emerson Royal. Le parti si avvicinano, i dettagli

Si assottiglia sempre di più la linea che separa Emerson Royal dal Milan: nuovi contatti tra i rossoneri e il Tottenham per trovare l’accordo.

Come riportato da Gianluca di Marzio non si è ancora arrivati al traguardo, ma le parti sono sempre più vicine. Il brasiliano potrebbe essere un innesto in difesa insieme ad un altro colpo seguito dai rossoneri: Pavlovic