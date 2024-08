Emerson Royal Milan verso lo sprint finale: tutte le CIFRE dell’operazione col Tottenham

Emerson Royal Milan verso lo SPRINT FINALE: tutte le CIFRE e i DETTAGLI dell’operazione messa in piedi con il Tottenham

L’edizione odierna del Corriere dello Sport ha fatto il punto su Emerson Royal, che si appresta a diventare il prossimo nuovo rinforzo del Milan di Fonseca. Le parti sono sempre più vicine e la chiusura è a un passo.

In queste ore il Tottenham dovrà convincersi ad accettare l’ultima offerta rossonera da 15 milioni di euro per lasciar andare il brasiliano, che col Diavolo ha già un accordo per un quadriennale da 3 milioni di euro a stagione.