Emerson Royal Milan, il Tottenham cerca il sostituto del terzino: COSÌ la trattativa può sbloccarsi. Le ultime sul brasiliano

Emerson Royal si avvicina al mercato Milan. Come riferito da TMW, il Tottenham avrebbe allacciato i primi contatti con la Fiorentina: Kayode viene visto infatti come profilo ideale per sostituire il terzino brasiliano.

Si prevede un curioso intreccio di mercato in quanto sul laterale della Fiorentina, si era inserita anche l’Inter. La trattativa per Emerson Royal dovrebbe comunque sbloccarsi a giorni.