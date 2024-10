Emerson Royal a Sky: «Dobbiamo vincere Milan Brugge, daremo tutto per conquistare i 3 punti»

Emerson Royal ha parlato a Sky Sport prima dell’inizio di Milan Brugge. Le dichiarazioni sul match, Cafù e il gruppo rossonero

SEMPRE PIU’ IN FIDUCIA – «Assolutamente si. In questo genere di sfide c’è sempre una difficoltà ulteriore ma stasera siamo qui in casa. Io cerco di spingere ogni giorno, mi alleno anche a casa per stare sempre meglio e aiutare i compagni».

POSSIBILITA’ DI TORNARE NELLA NAZIONALE BRASILIANA GRAZIE AL MILAN – «Penso assolutamente che sia possibilie e di avere la capacità. Cafù per me è una leggenda, sono davvero contento che abbia speso belle parole per me. Io cerco di fare il meglio per aiutare la squadra».

GRUPPO SOLIDO – «Si assolutamente si da parte mia cerco sempre di aiutare la squadra e a fare il mio lavoro, penso solo alla squadra e ai compagni. Questa società e questi compagni sono davvero fantastici, fin dal primo giorno stanno provando ad aiutarmi a raggiungere il massimo e dare il mio meglio. E’ questo quello che cerco di fare del mio meglio in campo».

MILAN BRUGGE PARTITA DECISIVA – «Ogni partita è importante per noi. Dobbiamo sicuramente vincere perché abbiamo perso le prime due partite in Champions. Sappiamo quanto sia importante e daremo tutto per conquistare i 3 punti».