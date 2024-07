Emerson Royal Milan, il brasiliano SARÀ ROSSONERO! Accordo imminente col Tottenham: le CIFRE e cosa manca per la fumata bianca

Siamo arrivati davvero all’ultima curva e al rettilineo finale nella trattativa per l’acquisto da parte del mercato Milan di Emerson Royal. I dialoghi col Tottenham vanno avanti da tempo e nelle ultime ore i due club si sono avvicinati sostanzialmente: adesso tra domanda e offerta manca un solo milione e Sky Sport si sbilancia, annunciando come il terzino brasiliano è ormai destinato a vestire la maglia rossonera per la prossima stagione.

DETTAGLI – «In chiusura l’arrivo di Emerson Royal, il Milan ha trovato l’accordo con il Tottenham per l’esterno brasiliano. Operazione da 14+4, la richiesta degli inglesi è di 15+5, balla solo un milione. I due club dovranno trovare l’intesa finale ma il terzino sarà rossonero».