Emerson Royal Milan, rapporto tormentato col Tottenham: «È stato FISCHIATO dai tifosi per questi MOTIVI. Con Postecoglu non giocava perché…». La rivelazione

Dall’Inghilterra è stato raccontato il nuovo colpo del mercato Milan, Emerson Royal. Le parole di Nicholson in esclusiva a MilanNews24 sul rapporto del terzino col Tottenham.

PAROLE – «Emerson Royal ha avuto un rapporto particolare con i tifosi degli Spurs. È stato fischiato nella sua prima stagione al club dopo aver continuato a sbagliare passaggi e non è stato apprezzato dai tifosi. Tuttavia, il brasiliano ha cambiato un po’ la sua situazione aiutando gli Spurs a finire ai quarti con un gol contro l’Arsenal ed è stata proprio quella partita, il miglior ricordo che abbiamo di Emerson Royal con la nostra maglia. I tifosi del Tottenham però si accontentano di vendere il difensore, non ha avuto una grande stagione l’anno scorso con Postecoglou e anche a causa dei suoi limiti offensivi, la maggior parte è felice di ricevere 15 milioni di euro per lui».

L’INTERVISTA ESCLUSIVA A NICHOLSON PER SCOPRIRE EMERSON ROYAL