Elliott, senza soldi a giugno se ne andranno in otto

Elliott: Maldini e Massara hanno fatto quel che hanno potuto con risorse scarse, Pioli ha fatto il resto del miracolo

Una toppa di qua, una di là. Paolo Maldini e Frederic Massara hanno fatto quel che hanno potuto con risorse scarse, Pioli ha fatto il resto del miracolo che ha portato il Milan in alto. All’appello manca sempre Elliott, il fondo da quasi 4 miliardi di dollari di patrimonio.

Il Fair Play Finanziario comincia ad essere un alibi che non regge, soprattutto per un colosso che potrebbe comprarsi l’intera federazione europea per usarla come giocattolo personale. La famiglia Singer ha avuto in pugno veri e propri stati grazie a prestiti milionari, le norme Uefa (del resto bistrattate da sceicchi e miliardari) non possono rappresentare un ostacolo.

A giugno si arriverà ad un punto di non ritorno: Milan potenzialmente con entrate da qualificazione in Champions League, stadi (si spera) verso la riapertura, squadra da alta classifica. A quel punto senza investimenti la rosa verrà decimata.

Donnarumma, Calhanoglu, Manduzkic e Ibrahimovic hanno il contratto in scadenza tra quattro mesi, mentre Tomori, Dalot, Diaz e Meitè sono solamente in prestito. In altri termini, il Milan si ritroverebbe senza portiere e attaccanti, oltre che senza trequartisti e difensori fondamentali (i rossoneri partono già da un buco a sinistra come vice Hernandez). Una prospettiva che non lascia dormire sono tranquilli a Stefano Pioli.