Elliott: «Grande apprezzamento per il lavoro di Pioli. Champions decisiva»

Elliott parla apertamente del futuro di Pioli, ribadendo il concetto relativo agli obiettivi stagionali legati al suo rinnovo contrattuale

Elliott torna a parlare di futuro, il che significa conferma oppure disdetta del contratto di Pioli che sicuramente rimarrà in rossonero fino a fine stagione, per poi valutare insieme alla società i risultati ottenuti, fondamentali per il proseguo insieme, come sostenuto dal fondo.

GRANDE APPREZZAMENTO- «Grande apprezzamento per il lavoro svolto sino ad oggi da Stefano Pioli, ma a fine stagione si farà il punto, come avviene normalmente». E’ questo quanto emerso a proposito della posizione di Pioli, secondo quanto riportato dall’Ansa.

CHAMPIONS DECISIVA – Dunque fiducia nell’operato del tecnico emiliano a pochi giorni dal Derby, gara che potrà dire molto anche sulle ambizioni Champions rossonere. Alla fine dell’anno il quarto posto sarà infatti determinante, come l’eventuale vittoria della Coppa Italia.