Ekdal: «Ibra sarà importante per il calcio italiano, farà la differenza»

Il centrocampista della Sampdoria Albin Ekdal, nel corso di un’intervista ai microfoni di Sky Sport, ha commentato il rinnovo di Zlatan Ibrahimovic

Il centrocampista della Sampdoria Albin Ekdal, nel corso di un’intervista ai microfoni di Sky Sport, ha commentato il rinnovo di Zlatan Ibrahimovic con il Milan per un’altra stagione: «Può ancora fare la differenza, l’anno scorso ha fatto tanti gol e con lui il Milan è migliorato tanto. In campo è un esempio, fa sempre le cose giuste e per il calcio italiano sarà importante vederlo ancora un anno. Mi piacerebbe se tornasse in Nazionale» ha dichiarato il giocatore svedese nel corso dell’intervista.