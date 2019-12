Ekdal: «Ibra ha una mentalità vincente, nessuno al Milan avrà coraggio di deluderlo»

Albin Ekdal ha commentato il ritorno del suo connazionale Zlatan Ibrahimovic al Milan, dopo anni dalla prima esperienza

Albin Ekdal, centrocampista della Sampdoria ed ex compagno di Zlatan Ibrahimovic alla Svezia, ha commentato al Secolo XIX il ritorno del suo connazionale al Milan. Queste le sue parole:

«Sarà uno stimolo per tutti e con lui in campo sarà tutto un altro Milan, più forte e più motivato. Può fare ancora la differenza, per due motivi: perché è un professionista esemplare e si allena sempre al massimo, e perché con lui in campo tutti fanno meglio perché nessuno ha il coraggio di deluderlo. Chi ha giocato con Ibra sa che significa: vuole sempre vincere e se non ci riesce si arrabbia prima con sé stesso e poi con chi non ha dato tutto. Ha una mentalità da vincente».