Duvan Zapata: «Lite con Ibra? Vi spiego cosa realmente è successo»

Duvan Zapata, attaccante dell’Atalanta, parla della lite con Zlatan Ibrahimovic. Ecco le parole dell’attaccante dell’Atalanta

Duvan Zapata ha rilasciato una lunga intervista ai microfoni della Gazzetta dello Sport, ecco le sue parole sulla lite con Ibrahimovic:

«Cose di campo. Nei giorni seguenti circolò un audio che attribuirono a me, dove si parlava di rigori per il Milan. Non ero io, ma i tifosi rossoneri mi riempirono di insulti. Pensare che io non ho nemmeno risposto a Ibrahimovic: stavo vincendo 3-0, perché mettersi a litigare?».