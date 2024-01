Duran Milan, previsti nuovi contatti: il calciatore è impazzito all’idea! Le ultime

Duran Milan, previsti nuovi contatti: il calciatore è impazzito all’idea di vestire la maglia rossonera! Le ultime sulla trattativa

Jhon Duran è l’ultimo nome finito nel taccuino del calciomercato Milan per l’attacco. Il giovane centravanti classe 2003 dell’Aston Villa ha stregato i rossoneri, che vorrebbero provare a prenderlo in prestito con diritto di riscatto.

Come riferisce Sky Sport sono previsti nuovi contatti tra le parti per la prossima settimana. La valutazione fatta dal club inglese è piuttosto alta, si aggira attorno ai 20/25 milioni di euro. Intanto il calciatore pare essere letteralmente impazzito all’idea di poter vestire la maglia rossonera, avendo in Zlatan Ibrahimovic il suo più grande idolo. La trattativa tra i club è comunque ancora tutta da costruire.