Duelli Sassuolo Milan, sfida in difesa: Ferrari contro Tomori

È il giorno di Sassuolo Milan. Questa sera al Mapei sfida nella sfida sarà il duello tra Gian Marco Ferrari e Fikayo Tomori:

Non solo fase offensiva, però. Sassuolo e Milan sono due squadre in grado di incidere positivamente anche in difesa, e in una partita dove il pareggio avrebbe valore fondamentale per i rossoneri questo è un aspetto da non sottovalutare. Ferrari, alla sua quarta stagione con il Sassuolo, guida i neroverdi per respinte difensive e tiri respinti oltre a essere uno dei migliori in Serie A per numero di passaggi (2203, 4°). C’è tanto di Tomori, invece, nell’eccellente rendimento difensivo del Milan (solo due reti subite nelle ultime 10 partite di campionato): il difensore inglese è il miglior rossonero per passaggi, contrasti, respinte difensive, tiri respinti e palloni intercettati. Dati che acquisiscono maggior valore dal momento che parliamo di una difesa che ha incassato soltanto 9 gol nell’intero girone di ritorno. Occhio anche alla pericolosità di Ferrari e Tomori sulle palle inattive, dato che il Sassuolo è la squadra ad aver subito più gol in campionato in questa voce statistica.