Duelli Napoli Milan: è sfida tra i pali, Ospina contro Maignan

È il giorno di Napoli Milan. Al ‘Maradona’ sarà sfida nella sfida tra i pali: Ospina da una parte, Maignan dall’altra

È il giorno di Napoli Milan. Una sfida fondamentale in chiave corsa scudetto. I rossoneri vogliono riscattarsi tra dopo tre pareggi consecutivi tra campionato e Coppa Italia. Gli azzurri vogliono conferme dopo la vittoria nel finale contro la Lazio.

Al ‘Maradona’ sarà sfida nella sfida tra i pali: Ospina da una parte, Maignan dall’altra. Il francese arrivato per non far rimpiangere Donnarumma, Maignan sta riuscendo alla perfezione nel suo compito, registrandosi nella lista dei giocatori con almeno un assist in questa stagione, dall’altra parte il colombiano ha il maggior numero di clean sheet in campionato: undici, solo Handanovic alla pari. Al campo il verdetto su chi aiuterà di più la propria squadra a vincere anche grazie alle sue parate.