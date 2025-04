DS Milan, D’Amico o Tare: c’è un’opzione più concreta. La notizia

Condividi via email

DS Milan – Giorgio Furlani e l’intera società rossonera sono a lavoro per cercare il nuovo direttore sportivo. La Gazzetta dello Sport ha fatto il punto della situazione

Ripartono i lavori in casa Milan per la ricerca del direttore sportivo. Tony D’Amico guadagna la pole position, così l’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport che vede il direttore sportivo dell’Atalanta come l’opzione più concreta.

In questo momento sarebbero però molte le variabili che possono influenzare la scelta. D’Amico però potrebbe essere in leggero vantaggio sull’ex dirigente della Lazio.