Dragusin Milan: il Napoli tenta il sorpasso per il difensore! De Laurentiis si gioca un asso nella manica per arrivare al giocatore del Genoa

Secondo quanto riferito da TMW, sembrava tutto apparecchiato per il passaggio di Radu Dragusin al Tottenham, ma in queste ore è in atto un forcing del Napoli per tentare il clamoroso sorpasso per il difensore romeno, accostato anche al calciomercato Milan.

Possibile che nell’affare Aurelio De Laurentiis inserisca anche il cartellino di Leo Ostigard, che farebbe così ritorno in rossoblù.