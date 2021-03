Dragowski: «Milan? Ecco chi è il loro giocatore più pericoloso»

Ai microfoni del canale ufficiale della Fiorentina, il portiere viola Bartolomej Dragowski ha presentato la sfida con il Milan

Ecco le dichiarazioni del portiere di Bartolomej Dragowski sul match di domenica tra la sua Fiorentina ed il Milan: «Stiamo pensando alla partita di domenica, vogliamo fare tutto per dare continuità ai nostri risultati e speriamo di farcela. Il giocatore più pericoloso del Milan ovviamente è Ibrahimovic, però hanno in tutta la squadra tanti giocatori pericolosi, non possiamo concentrarci solo su un singolo.»

Al canale ufficiale viola ha parlato anche Igor: «Sarà una partita molto difficile ma possiamo vincere e fare un buon risultato.»