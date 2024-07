Dovbyk Milan, l’ucraino ora vuole SOLO la Roma: il RETROSCENA sulla non risposta all’Atletico Madrid! Cos’è successo con gli spagnoli

Sondato a lungo dal mercato Milan come obiettivo per l’attacco, Artem Dovbyk adesso sembra davvero vicino al trasferimento alla Roma. Il sorpasso dei giallorossi sull’Atletico Madrid sembra stia andando per il meglio e ora lo stesso attaccante spinge per trasferirsi nella squadra guidata da De Rossi.

Sembrava fatta per l’addio al Girona per passare all’Atletico Madrid, ma sfruttando la mancanza di accordi, i giallorossi si sono inseriti con decisione. Il Messaggero riporta un retroscena interessante e che riguarda le ultime ore di trattative con l’Atletico che avrebbe provato in tutti i modi a convincere l’ucraino a trasferirsi al Wanda Metropolitano ma con Dovbyk che non avrebbe risposto alle chiamate last minute del Cholo Simeone.