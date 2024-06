Dovbyk Milan: semplice piano B o arriva insieme a Zirkzee? La STRATEGIA del club

Dovbyk Milan: semplice piano B o arriva insieme a Zirkzee? Svelata la STRATEGIA del club rossonero sul mercato

Il Corriere dello Sport oggi in edicola ha fatto il punto sul futuro di Artem Dovbyk, attaccante per il quale il calciomercato Milan starebbe lavorando in maniera molto concreta in questi giorni.

Stando a quanto si apprende parallelamente a Zirkzee il club rossonero ha portato avanti questa trattativa per cautelarsi in caso di fumata nera per l’olandese. Il centravanti del Girona al momento però è visto soltanto come piano B all’attaccante del Bologna, priorità assoluta per il reparto.