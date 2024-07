Dovbyk Milan: il club lo mette IN CIMA alla lista, il Girona fissa il PREZZO! La RIVELAZIONE del giornalista spagnolo

Nell’intervista esclusiva a Milannews24, Jesus Colino di AS ha parlato così dell’obiettivo dei rossoneri in attacco: Dovbyk. Secondo il giornalista spagnolo, l’attaccante del Girona sarebbe in pole per l’Atletico Madrid.

PAROLE – «Dovbyk è il favorito, ma costa tra i 35 e i 40 milioni. Julián Álvarez è un sogno molto complicato. Il club sta sondando altre opzioni, come Gyokeres».

L’INTERVISTA ESCLUSIVA DI MILANNEWS24 A JESUS COLINO DI AS