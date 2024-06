Dovbyk Milan: l’attaccante resta nel mirino, la RIVELAZIONE sui contatti con i rossoneri

La trattativa tra Milan e Zirkzee non si sblocca. Ecco perché resta viva l’ipotesi che porta a Dovbyk del Girona

Il calciomercato Milan continua ad insistere per Zirkzee ma per ora manca ancora l’accordo per le commissioni che stanno un po’ rallentando la trattativa. Ecco perché i rossoneri tengono vive le alternative tra queste Dovbyk:

come riportato da Sky Sport gli ultimi contatti risalgono alla settimana scorsa, non ci sono contatti quotidiani anche perchè il giocatore è agli Europei, il Milan però sta continuando a tenere calde le alternative