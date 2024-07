Dovbyk Milan: due ASPETTI non convincono i rossoneri, ecco perché non affondano il colpo

Il calciomercato Milan non esclude nessuna pista per l’attacco, tra questi c’è anche Dovbyk. Due aspetti frenano però l’affondo

Il calciomercato Milan continua la ricerca dell’erede di Giroud, e in tal senso non si esclude nessuna pista per l’attacco, tra questi c’è anche Dovbyk. Due aspetti frenano però l’affondo. Luca Marchetti intervenuto a Sky Sport ha fatto il punto sulla trattativa:

LE PAROLE – «Su Dovbyk i ragionamenti sono stati fatti ma c’è un prezzo del cartellino importante e un grado di percentuale di scommessa più alto rispetto a quello di Zirkzee.»