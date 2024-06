Douglas Luiz Milan, l’affare con la Juve rischia di SALTARE: rossoneri pronti a intervenire? ULTIME

Douglas Luiz Milan, l’affare con la Juve rischia di SALTARE: rossoneri pronti a intervenire? Le ULTIME sul centrocampista

La trattativa che la Juve stava portando avanti con l’Aston Villa per portare Douglas Luiz alla corte di Thiago motta è completamente bloccata.

Come spiegato da Marchetti a Sky Sport, infatti, McKennie non ha trovato accordo con l’Aston Villa e quindi l’affare rischia di saltare. Resta comunque tempo fino al 30 giugno per cambiare la situazione e i bianconeri starebbero provando a inserire Barrenechea come contropartita. Il centrocampista era stato accostato anche al mercato Milan ma difficilmente lo vedremo in rossonero.