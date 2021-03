Douglas Costa torna alla Juve: il Milan può approfittarne? Il prezzo

Douglas Costa al termine di questa stagione tornerà alla Juventus. Il Bayern Monaco ha deciso di non riscattarlo, occasione Milan?

Douglas Costa non verrà riscattato dal Bayern Monaco al termine di questa stagione. Lo riporta la Gazzetta dello Sport in edicola questa mattina.

Il giocatore, una volta tornato alla base, verrà immediatamente messo in vendita. Il valore del cartellino si aggirerebbe sui 10 milioni di euro, ma pesa l’ingaggio (11 milioni netti all’anno). Difficile se non impossibile che il Milan possa offrire un contratto così oneroso, a meno che pur di restare in Italia il brasiliano si accontenti anche di dimezzare il guadagno attuale percepito.